Тимошенко заявила: «Ногами не пойду, делайте, что хотите»?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки на заседание Апелляционного суда Киева, который сегодня продолжает рассмотрение ее жалобы на приговор по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании суда сообщила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

"ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки в суд, и добавила, что "ногами не пойду, делайте, что хотите", - процитировала судья письмо из СИЗО.

По словам Е.СИТАЙЛО, в письме также отмечается, что "противопоказаний для самостоятельного перемещения Ю.ТИМОШЕНКО нет".

Также Е.СИТАЙЛО зачитала заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она просит руководство СИЗО доставить в суд с обеспечением ей горизонтального положения, поскольку экс-премьер не может самостоятельно перемещаться и стоять или сидеть больше 15-20 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева.

В то же время сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что экс-премьер-министр отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева.

По данным источника, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.

Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал до здания суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее обратно.