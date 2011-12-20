Тимошенко заявила: «Ногами не пойду, делайте, что хотите»?
Судья читает письмо из СИЗО
|Елена СИТАЙЛО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании суда сообщила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.
"ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки в суд, и добавила, что "ногами не пойду, делайте, что хотите", - процитировала судья письмо из СИЗО.
По словам Е.СИТАЙЛО, в письме также отмечается, что "противопоказаний для самостоятельного перемещения Ю.ТИМОШЕНКО нет".
Также Е.СИТАЙЛО зачитала заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она просит руководство СИЗО доставить в суд с обеспечением ей горизонтального положения, поскольку экс-премьер не может самостоятельно перемещаться и стоять или сидеть больше 15-20 минут.
Как сообщал УНИАН, сегодня защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева.
В то же время сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что экс-премьер-министр отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева.
По данным источника, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.
Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал до здания суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее обратно.