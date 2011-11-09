Янукович уволил заместителя Богатыревой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал сегодня ряд кадровых указов, тексты которых размещены на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ освободил: Людмилу ГИЗАТУЛИНУ - от должности заместителя председателя Государственной казначейской службы Украины, Игоря ЯЦУКА - от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Олега БОНДАРЕНКО - от должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины - директора департамента пруденциального надзора, Екатерину ЛОБОДЕНКО - от должности заместителя председателя Национального агентства экологических инвестиций Украины.