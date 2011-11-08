Политолог прогнозирует борьбу за место Хорошковского

Руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что после смены главы МВД развернется борьба за кресло главы Службы безопасности Украины.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве.

Политолог назвал скандальной отставку главы МВД Анатолия МОГИЛЕВА, высказав мнение, что таким образом Президент сослал экс-министра в Крым.

«Тут (в МВС – УНИАН) невероятное количество людей в подчинении, огромный уровень коррупции – жизнь удалась, а тут ссылка», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Он связывает отставку А.МОГИЛЕВА со стремлением усилить влияние Президента на силовиков: «идет речь о формировании силовиков вокруг Президента».

Политлог не исключил, что в ближайшее время в стране могут усилится «волны социальных протестов и попытки каких то переворотов».

«Все изменения силовиков это не что иное, как попытка создать очень мощную Берлинскую стену между властью и гражданским обществом», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Поэтому он считает, что «теперь начнется борьба за место Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который «разрывается между экономическими талантами и тяготами управления силовой структуры».

Эксперт считает, что отставка А.МОГИЛЕВА и назначение на эту должность Виталия ЗАХАРЧЕНКО является усилением «семьи В.ЯНУКОВИЧА» и «ударом по группе ФИРТАША, которая рассчитывала на это место». Политолог прогнозирует, что в связи с этим «в ближайшем будущем нас ожидает выяснение отношений между силовыми структурами».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент подписал указ об отставке министра внутренних дел А.МОГИЛЕВА и согласовал его кандидатуру на пост премьер-министра Крыма. В этот же день В.ЯНУКОВИЧ назначил В.ЗАХАРЧЕНКО на должность главы МВД.