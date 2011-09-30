Прокуроры просят Киреева не обращать внимание на их описки

Представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО просит суд не учитывать при вынесении приговора экс-премьере Юлии ТИМОШЕНКО технические описки в материалах уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МИКИТЕНКО заявил во время обмена репликами на судебном заседании по рассмотрению уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Материалы, которые находятся в томе восьмом, и фотокопии этих документов были изготовлены прокурором-криминалистом не 31, а 30 апреля», - сказал А.МИКИТЕНКО.

Прокурор в очередной раз отметил, что доказательства, приведенные в обвинении, являются надлежащими и допустимыми. «Только суд, руководствуясь нормами закона, должен дать оценку доказательствам по делу», - подчеркнул он. «Технические описки не дают оснований считать эти доказательства ненадлежащими», - убежден А.МИКИТЕНКО.

Прокурор также добавил, что в соответствии с законодательством, суд по результатам рассмотрения уголовного дела имеет право вынести отдельное постановление на имя генерального прокурора и указать ему на недостатки в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявил о многочисленных нарушениях в деле в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно превышения полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году.

Среди прочего он заявил, что о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует то, что следователями Генеральной прокуратуры оформлялись процессуальные документы несуществующими календарными датами. В частности, в материалах дела есть два протокола осмотра документов от 31 апреля 2011 года и два постановления о присоединении к уголовному делу документов от 31.04.2011.