Грищенко: У нас с Россией только одна серьезная проблема

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает газовые контракты 2009 года единственной серьезной проблемой в отношениях Украины с РФ.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Единственная серьезная проблема, которая есть между нами, – это газовые контракты 2009 года», - сказал министр.

Он отметил, что Украина должна платить очень высокую цену за соглашения, которые были подписаны в январе 2009 года. «И поскольку мы здесь, мягко говоря, не выиграли, а наши партнеры никак не хотят отказываться от тех достижений, мы, скажем так, ищем выход из этой ситуации», - добавил он.

К.ГРИЩЕНКО признал, что в отношениях Украины и России есть другие сложные вопросы, но там диалог базируется на понятных принципах. «Когда же в газовой сфере с нашей стороны подписаны контракты на 10 лет, в которых все отдано одной стороне, и эта сторона считает настоящие контракты обязательными для выполнения – это, конечно, большая проблема. И ее необходимо решать с пониманием того, что настоящие контракты являются несправедливыми, такими, которые не отвечают современным международным стандартам в отношениях между государствами-партнерами. Поэтому мы считаем, что настоящие контракты не имеют перспективы», - добавил он.

Отвечая на вопрос: имеется ли сейчас у украинской стороны четкое и окончательное понимание, что настоящие договоры должны быть вообще отменены, или все еще есть возможность внесения в них изменений, К.ГРИЩЕНКО сказал: «Мы пытаемся не драматизировать ситуацию. Хотя она реально является очень серьезной. Здесь каждый должен быть заинтересован в том, чтобы мы договорились с Россией. И желательно, безусловно, без дополнительных осложнений».