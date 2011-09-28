В ПР нашли доказательство того, что закон - один для всех

Задержание сына депутата-регионала - доказательство того, что власть руководствуется принципом "Закон - один для всех", заявляет народный депутат Украины от Партии регионов Владислав Забарский.

"Министр внутренних дел сообщил о задержании по подозрению в хулиганских действиях сына народного депутата от Партии регионов. В первую очередь, действия сотрудников МВД могут служить лучшим доказательством того, что высказывание "Закон один для всех" - не пустой звук, а принцип, по которому действует система охраны правопорядка в стране", - цитирует политика пресс-служба Партии регионов.

Забарский говорит, что милиция доказала на деле, что она борется с преступностью, без учета партийной принадлежности подозреваемых и их близости к властям предержащим.

"Практика кумовства, которая существовала на протяжении длительного времени, телефонного права, круговой поруки бесповоротно отходит в прошлое. Украина медленнее, чем хотелось бы, но неотвратимо превращается в государство со стабильной демократией.

Безусловно, сам факт задержания еще не является показателем того, виновен или нет гражданин, и окончательное решение будет принимать исключительно суд" - заявил Владислав Забарский.

Как сообщал УНИАН, в одном из спальных районов города Калуш на Прикарпатье вечером 18 сентября произошел инцидент со стрельбой, в которой подозревался сын депутата от Партии регионов Владимира ЛИЧУКА.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны лица, причастные к хулиганским действиям с применением оружия вечером 18 сентября в городе Калуше. Следственным управлением Ивано-Франковского областного управления внутренних дел расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 статьи 296 Криминального кодекса Украины. По представлению органа досудебного следствия относительно задержанных лиц, двух жителей города Калуша возрастом 26 и 29 лет, судом избрана мера меры пресечения – взятие под стражу.

В то же время стражи порядка не информировали, есть ли среди задержанных сын народного депутата от Партии регионов, которого очевидцы подозревали в стрельбе.