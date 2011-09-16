Депутаты НУ-НС за отмену статьи, по которой посадили Тимошенко и Луценко

Народные депутаты Украины Арсений ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”, партия “Фронт Змін”) зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно введения европейских стандартов в криминальной юстиции).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", данным законопроектом предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 365 «Превышение власти или служебных полномочий», поскольку она является «пережитком репрессивного правоприменительного механизма, который успешно применялся в уголовных кодексах УССР 1927 и 1960 годов».

В сообщении отмечается, что «в большинстве странах англо-саксонской (Великобритания, США) и континентальной (Италия, Германия, Франция) системы права не предусмотрен такой состав преступления как «Превышение власти или служебных полномочий».

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, статья 365 Уголовного кодекса содержит “оценочные понятия”, и это служит “основой для неправомерного давления правоохранительных органов на людей за их политические или общественные убеждения”.

Авторы законопроекта считают, что Уголовный кодекс содержит достаточно положений, позволяющих привлечь к ответственности недобросовестных служащих, которые злоупотребляют своим служебным положением по собственным корыстным мотивам.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 191 Уголовного кодекса и дополнить его статьей 191-1 для разграничения ответственности за присвоение и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и за растрату чужого имущества. Ответственность за эти два преступления должна быть разной и зависеть от наличия или отсутствия корыстного мотива, считают депутаты.

В сообщении сказано, что в случае внесения в Уголовный кодекс этих изменений, “должны быть закрыты из-за отсутствия состава преступления дела за растрату чужого имущества, если отсутствует корыстный мотив”, в частности, уголовное дело против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Также в заключительных положениях законопроекта предлагается переквалифицировать основания для привлечения к уголовной ответственности лиц по статье 365 Уголовного кодекса, которые еще не рассмотрены судом. В случае внесения таких изменений, в частности, может быть закрыто уголовное дело против бывшгего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Предлагается предусмотреть, что лица, осужденные по статье 365 УК, подлежат освобождению от наказания, и будут считаться не имеющими судимости за эти преступления. А те, кто уже отбывает наказание, но имеет непогашенную или неснятую судимость, будут считаться не имеющими судимости за совершение этих преступлений.

А.ЯЦЕНЮК просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА определить этот закон как безотлагательный.