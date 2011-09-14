Под хатой Ющенко в Хоружевке объявил голодовку мужчина

Сумчанин Александр ЖУРАВКА объявил голодовку у дома бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в селе Хоружевке Недригайловского района Сумской области.

Как сообщает сайт «Всі Суми», А.ЖУРАВКА объявил голодовку 8 сентября из-за невыплаченной ему заработной платы и выходного пособия – 15 тыс. 333,86 грн. Место для своей акции он выбрал более чем символическое - как раз между хатой В.ЮЩЕНКО и построенной на его же деньги часовней. А.ЖУРАВКА голодает в собственном автомобиле; он только пьет воду и отвечает на вопросы любопытствующих.

Виновными в своей беде он считает бывшего Президента Украины В.ЮЩЕНКО и бывшего главу областной партийной организации «Нашей Украины» Владимира САПСАЯ. А.ЖУРАВКА обращался в инстанции с требованием выплатить причитающиеся ему деньги, но в ответ слышал: "Сейчас средств нет".