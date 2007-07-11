Мать владельца RosUkrEnergo Фирташа: сын в папу такой глупый вырос!
"Украинская правда" побывала в Черновцах
Мать совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа живет в обычной трехкомнатной квартире пятиэтажного дома в центре Черновцов. В гости к Марии Григорьевне напросилась "Украинская правда".
|Мария Фирташ
"Я его зачастую била. Вы знаете, например, почему он до сих пор не пьет алкоголь!? Еще в пятом классе Дмитрий угодил как-то на свадьбу и его вынудили выпить водку. Ему было очень плохо. Я тогда его очень сильно поколотила, и он до сих пор не берется за бокал. О курении я вообще молчу. Он никогда не дрался, потому что боялся меня".
Мария Григорьевна говорит, что сын характером больше похож на отца, чем на нее: "Василий (отец Дмитрия Фирташа) был очень доброй души, милосердный и абсолютно не разбирался в людях. За это его и посадили в тюрьму...Вот и сын в папу такой глупый вырос! Он всех воспринимает за чистую монету. Дмитрий еще не все шишки себе набил".
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Мария Григорьевна рассказала "Украинской правде" о поездке с сыном в Лондон и о последнем его подарке - часах "Брегет".
А еще женщина посоветовала Ющенко и Путину не переживать за ее сына и судьбу RosUkrEnergo: "Если завтра Ющенко договорится с Путиним, значит будет газ по той цене, о которой договорятся. Это не будет трагедией!"
Фото сайта "Украинская правда"