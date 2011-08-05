"Гражданская позиция" присоединится к акции на Крещатике

Активисты «Гражданской позиции» приобщатся к акции протеста возле Печерского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе лидера «Гражданской позиции» Анатолия ГРИЦЕНКО.

«В понедельник, 8 августа, в 09:00 возле помещения Печерского районного суда в Киеве (улица Крещатик, 42-А) начнется акция протеста против политических репрессий, преследования оппозиции и выборочного применения закона, в которой примут участие активисты «Гражданской позиции», - отмечает пресс-служба.

Также сообщается о сборе участников акции в 08:30 возле станции метро "Театральная" (выход к театру имени Леси Украинки).