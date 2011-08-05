Глава МЗ думает, без презервативов и памперсов день-два можно потерпеть?

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО не исключает, что презервативы и памперсы уже в ближайшее время могут вернуть в список изделий медицинского назначения, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Несколько бездумно было сделано... У нас есть разные инстанции, которые хотят наполнять бюджет государства, но не всегда это бывает продуктивно. Хочу сказать, в то же время, что уже вчера мы начали писать и определяться со списком, в том числе, нужно ли всю стоматологию облагать налогом, в том числе презервативы, в том числе соски для детей, в том числе памперсы... Мы подготовили, и я думаю, в понедельник, или в среду на заседании Кабинета Министров мы внесем изменения - постановлением будет принято решение о внесении изменений, и там будет список”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

В то же время на пресс-конференции он отказался озвучить товары, которые планируется снова внести в перечень не облагаемых НДС товаров, ссылаясь на необходимость его досконально отработать.

На реплику журналистов о том, что в аптеках уже вчера пропали из продажи памперсы и презервативы, А.АНИЩЕНКО предположил, что такое может быть в отдельных точках продажи из-за переучета. Вместе с тем он считает, что дефицит этих товаров может наблюдаться не больше одного-двух дней.

В то же время министр не исключил, что памперсы и презервативы пропали из продажи из-за бойкота вышеупомянутого решения правительства. «Если захотят бойкотировать, то может на дольше. Я не имею отношения к торговле. Я понимаю процесс: если вступило в действие решение Кабмина, так ввезенные товары не должны облагаться, я так понимаю, что это на границе должно облагаться. А если даже сейчас пересчитать – так это день-два посчитать. Бизнес-структуры хотят получать прибыль, а не бойкотировать. Пусть меньше, но получать, чем когда-то получат больше...”, - убежден А.АНИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд «АнтиСПИД» выразил обеспокоенность этим решением правительства, поскольку, считают в фонде, это приведет к подорожанию презервативов. Согласно информации фонда, Украина остается одной из наиболее пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДа стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодняшний день наша страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ.

Кроме этого, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в частности и для взвешивания младенцев.

Кроме того, в новый список не вошли другие позиции, которые затрагивают интересы сотен тысяч людей, – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для предоставления медицинской помощи, заявляет в Фонде Елены ПИНЧУК «АнтиСПИД».

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что цены на презервативы и памперсы не должны повышаться.

Кроме того, в Ассоциации производителей и импортеров медицинских изделий заявили, что из-за введения правительством НДС на медицинские изделия стоматологические услуги в Украине подорожают, по меньшей мере, на 20%.