Партия регионов не согласна с заявлением о "вшивости Януковича"

Заявление Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО является невзвешенным и непродуманным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал заместитель председателя Партии регионов по внешнеполитическим вопросам Леонид КОЖАРА.

«ЛУКАШЕНКО сделал неразумное и невзвешенное заявление», - сказал Л.КОЖАРА.

По его словам, подобные заявления не способствуют улучшению межгосударственных отношений.

«А это сейчас абсолютно не в интересах ЛУКАШЕНКО, ведь Украина остается чуть ли не единственной страной, которая выступает против политической изоляции Беларуси в Европе», - подчеркнул Л.КОЖАРА.

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос надо задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.