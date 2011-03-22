Высокопоставленных обвиняемых отпустят, когда они дочитают свои дела?

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН обещает, что все бывшие высокопоставленные должностные лица, которые обвиняются в коррупционных действиях, будут освобождены из-под стражи сразу после того, как они закончат знакомиться с материалами возбужденных против них уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КУЗЬМИН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Решения сегодня по делам, которые закончены, пересмотрят необходимость содержания под стражей и освободят из-под стражи тех, кто закончил ознакомление с материалами уголовного дела», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он отметил, что такое решение недавно было принято в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА, и такое же решение будет принято в отношении экс-министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА, который уже ознакомился с материалами своего дела.

«Такое же решение будет принято и по другим арестованным, которые ознакомились с материалами дела, и необходимость содержания их под стражей отпала», - сказал Р.КУЗЬМИН.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли освобожден из-под стражи экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, Р.КУЗЬМИН сказал: «Юрий ЛУЦЕНКО с материалами дела еще не ознакомился».