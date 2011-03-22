В Харькове работники завода им. Шевченко пикетируют Добкина

В Харькове работники Государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им.Шевченко» пикетируют здание облгосадминистрации с требованием вернуть долги по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, около ста работников завода, преимущественно люди пожилого возраста, собрались на площади Свободы напротив здания ОГА.

Большинство пикетчиков выражают готовность уволиться с предприятия при условии полного погашения задолженности по зарплате.

К участникам акции вышел заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений САВИН, который заверил их, что в ближайшее время вопрос погашения долгов будет решен.

Как сообщал УНИАН, утром 21 марта в Харькове работники завода им. Шевченко перекрыли улицу недалеко от проходной предприятия, требуя выплаты зарплаты. По данным профсоюзов, долги по зарплате на этом предприятии составляют более 12 млн. грн.

В тот же день вопрос невыплаты зарплаты на заводе был рассмотрен на совместном заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации и собрании административно-хозяйственного актива области.

Председатель ОГА Михаил ДОБКИН сообщил, что встретится с коллективом завода им. Шевченко и немедленно проведет консультации о возможных путях погашения долгов по зарплате.