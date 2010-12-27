Завтра в Генпрокуратуре допросят Кириленко

Председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО 28 декабря прибудет на допрос в следственное управление прокуратуры города Киева, сообщает официальный сайт партии.

Допрос начнется в 10.00. Как известно, В.КИРИЛЕНКО вызывают относительно событий 27 апреля в Верховной Раде во время ратификации «Харьковского пакта».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки. В президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенному лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).