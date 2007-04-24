Чечетов знает, когда будет развязка и кто от этого выиграет

Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ уверен, что политический кризис на этой неделе найдет свое решение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал во время общения с представителями СМИ.

“На этой неделе будет полная развязка. И выиграет не Партия регионов, не БЮТ, не «Наша Украина», не коммунисты или социалисты - выиграет государство Украина и украинский народ», - сказал, в частности, М.ЧЕЧЕТОВ.

Парламентарий допускает, что до принятия решения КС Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ могут договориться. «Теперь было бы лучше, чтобы договоренности были достигнуты раньше, чтоб Президент отменил свой указ, а Верховная Рада отозвала свои постановления. И тогда не было бы необходимости Конституционному Суду заседать», - отметил депутат-регионал.

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, сейчас от Президента и премьер-министра зависит судьба Украины. «Прошло время разбрасывать камни. Пришло время собирать их... На сегодня лозунг - «Два Виктора – одна Украина!» - является актуальным как никогда», – подчеркнул парламентарий.

Он убежден, что Президент и премьер осознают свою ответственность за судьбу Украины и понимают, что сегодня для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти решение путем диалога за «круглым столом». «А отталкиваться необходимо от решения КС. То есть, признание решения КС, каким бы оно ни было, не решит всех проблем, но от него необходимо будет отталкиваться. Это - исходная точка диалога. Дальше - садиться и вести диалог, думая не о своей политической силе, а об Украине», - констатировал М.ЧЕЧЕТОВ.