Кирилл: мы не говорим, что одна часть исторической Руси должна господствовать

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ заявляет, что от единства православной Церкви зависит благополучие всех славянских народов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Днепропетровска.

«Когда мы говорим о Церкви, мы не говорим в политических категориях. Мы не говорим, что одна часть исторической Руси должна господствовать над другой, что Церковь должна становиться инструментом чьей-то злой внешней политики. Все это безумные слова, не имеющие никакого отношения к тому, что есть Церковь», - заявил патриарх КИРИЛЛ.

Как отметил глава Русской православной церкви, «Церковь всегда была общиной исцеления, она объединяла народ, исцеляла физические и духовные недуги не словами пастырей, а силой Божией любви и благодати».

Он уверен, что, сохраняя единство Церкви, «мы сохраняем надежду на спасение всех нас».

Вместе с тем ключевую роль в сохранении единства Церкви, патриарх КИРИЛЛ отводит Украине.

«Внутренне сильное, несокрушимое духовное ядро древних киевлян силой благодати Божией распространилось православной верой на необъятные просторы Евразии. И когда люди сохраняли веру и единство Церкви, благодать Божия была с ними", - подытожил патриарх КИРИЛЛ.