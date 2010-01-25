В Польше и Восточной Украине доминирует «черная легенда» о Бандере

Присвоение проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины является внутренним делом Украины, которое не будет иметь большого влияния на развитие польско-украинских отношений.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил эксперт Польско-Украинского фонда сотрудничества PAUCI Адам САУЭР.

«Степан Бандера является трагически неоднозначной фигурой, которую нельзя оценить в двух словах, не пользуясь символами, которые десятилетиями навязывались коммунистической пропагандой или националистической идеализацией», - сказал он, комментируя решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

А.САУЭР отметил, что в Польше, как и в Восточной Украине, доминирует «черная легенда» о С.Бандере, из-за которой решение В.ЮЩЕНКО было воспринято негативно.

В то же время он отметил, что это дело воспринимается в Польше все менее эмоционально, особенно молодыми поляками.

«Отходит поколение, которое имеет с Украиной «счета крови», а для младшего поколения, к которому себя отношу, исторические конфликты имеют меньшее значение, чем потребность нормальных отношений с соседями», - отметил А.САУЭР.

Он назвал «символическим» решение Президента Украины, отметив, что в долгосрочной перспективе оно будет иметь все меньшее влияние на польско-украинские отношения.