В ПР надеются, что госохрана возьмет под контроль комбинат «Украина»

Сегодня Окружной административный суд города Киева принял решение о приостановке действий Министерства финансов, касающихся смены руководства государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК.

Он уточнил, что постановление суда касается приостановки действий Минфина в части выдачи приказа о перерегистрации устава полиграфкомбината «Украина» и остановки регистрации данного документа, которые предприняла Шевченковская районная администрация Киева.

«Это - главное решение, поскольку изменением устава была введена должность генерального директора вместо директора», - уточнил В.ГРИЦАК, объяснив, что именно таким способом Кабинет министров пытается сменить руководителя этого стратегического полиграфического предприятия, где печатаются избирательные бюллетени.

В то же время В.ГРИЦАК сообщил, что данное решение принято в обеспечение судебного иска и будет действовать на протяжении рассмотрения вопроса о законности действий правительства относительно полиграфкомбината по существу.

По словам В.ГРИЦАКА, на данный момент легитимный директор предприятия находится на рабочем месте. «Все работает тихо и спокойно. Правда, на территории комбината еще находится группа бандитов из охранной фирмы со спецсредствами», - сказал народный депутат.

Он также сообщил, что прокуратура Шевченковского района Киева возбудила по факту превышения власти и служебных полномочий уголовное дело и проводит следственные действия.

В.ГРИЦАК выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет принято решение о передаче полиграфкомбината «Украина» под контроль Государственного управления делами, а предприятие возьмут под охрану сотрудники Управления государственной охраны.