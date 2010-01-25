В ПР надеются, что госохрана возьмет под контроль комбинат «Украина»
Суд отменил назначение директора
|Василий Грицак
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК.
Он уточнил, что постановление суда касается приостановки действий Минфина в части выдачи приказа о перерегистрации устава полиграфкомбината «Украина» и остановки регистрации данного документа, которые предприняла Шевченковская районная администрация Киева.
«Это - главное решение, поскольку изменением устава была введена должность генерального директора вместо директора», - уточнил В.ГРИЦАК, объяснив, что именно таким способом Кабинет министров пытается сменить руководителя этого стратегического полиграфического предприятия, где печатаются избирательные бюллетени.
В то же время В.ГРИЦАК сообщил, что данное решение принято в обеспечение судебного иска и будет действовать на протяжении рассмотрения вопроса о законности действий правительства относительно полиграфкомбината по существу.
По словам В.ГРИЦАКА, на данный момент легитимный директор предприятия находится на рабочем месте. «Все работает тихо и спокойно. Правда, на территории комбината еще находится группа бандитов из охранной фирмы со спецсредствами», - сказал народный депутат.
Он также сообщил, что прокуратура Шевченковского района Киева возбудила по факту превышения власти и служебных полномочий уголовное дело и проводит следственные действия.
В.ГРИЦАК выразил надежду, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны будет принято решение о передаче полиграфкомбината «Украина» под контроль Государственного управления делами, а предприятие возьмут под охрану сотрудники Управления государственной охраны.