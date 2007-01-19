В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция Анатолия Кинаха

Сегодня в 12-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, председателя Федерации работодателей Украины, президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха на тему: “Национальная безопасность: риски и угрозы в современных социально-экономических, политических условиях" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 234-56-99, 279-74-80. Регистрация на месте по служебным удостоверениям.