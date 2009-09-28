Симоненко женился во второй раз (фото)

09:27, 28 сентября 2009
Политика
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Церемония была скромной

Лидер коммунистов Петр Симоненко женился на Оксане Ващенко. Об этом пишет газета Блик

Симоненко и Ващенко

Церемония состоялась в субботу в Дарницком загсе Киева.

Через 20 минут (а именно столько длится свадебная церемония) новоиспеченные супруги вышли из загса. Никаких поцелуев, улыбок, поздравлений и комментариев. Оксана в прямом смысле слова забежала в авто, а Петр Николаевич – сел возле нее на заднем сиденье. Папарацци «БЛИКа» заметили на его пальце скромное обручальное кольцо безо всяких гравировок.

Симоненко и Ващенко

Стоит отметить, что на этом празднике было очень мало гостей. Среди них журналисты узнали только маму Оксаны – теща Симоненко была действительно счастлива и все время улыбалась.

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