Симоненко женился во второй раз (фото)

Лидер коммунистов Петр Симоненко женился на Оксане Ващенко. Об этом пишет газета Блик.

Церемония состоялась в субботу в Дарницком загсе Киева.

Через 20 минут (а именно столько длится свадебная церемония) новоиспеченные супруги вышли из загса. Никаких поцелуев, улыбок, поздравлений и комментариев. Оксана в прямом смысле слова забежала в авто, а Петр Николаевич – сел возле нее на заднем сиденье. Папарацци «БЛИКа» заметили на его пальце скромное обручальное кольцо безо всяких гравировок.

Стоит отметить, что на этом празднике было очень мало гостей. Среди них журналисты узнали только маму Оксаны – теща Симоненко была действительно счастлива и все время улыбалась.