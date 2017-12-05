Верховная Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов по нацбезопасности и обороне

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов относительно национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, речь идет, в частности, о законопроекте, касающемся обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях.

Первыми же вопросами сегодня будут рассматриваться законопроекты о ратификации международных соглашений.

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Среди вопросов, которые сегодня будут рассматриваться для включения в повестку дня сессии, - законопроект о дипломатической службе и законопроект о доступе Национального агентства по вопросам борьбы с коррупцией к информации, необходимой для реализации его полномочий.

Также сегодня парламент рассмотрит некоторые вопросы, касающиеся топливно-энергетического комплекса, в частности, законопроект по стабилизации деятельности ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз».

Позже председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что представители фракций «Самопомич» и «Батькивщина» не желают заменить перерыв на выступление, поэтому в работе парламента объявлен 30-минутный перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР призвал председателей фракций собраться на «короткое совещание».

Он также напомнил, что регламент ВР запрещает размещение плакатов в сессионном зале.

В сессионном зале перед президиумом размещен плакат: «Нет распродаже украинской земли».

Парубий выразил надежду, что после перерыва этого плаката не будет.

Кроме того, спикер парламента призвал всех народных депутатов в 11:00 прибыть в сессионный зал.

Как известно, фракция «Батькивщина» настаивает на том, чтобы был рассмотрен вопрос о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Они хотят, чтобы данный законопроект был проголосован сегодня в парламенте.