Верховная Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов по нацбезопасности и обороне
Впоследствии в работе ВР по требованию фракций «Самопомощь» и «Батькивщина» объявлен 30-минутный перерыв.
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов относительно национальной безопасности и обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно повестке дня, речь идет, в частности, о законопроекте, касающемся обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях.
Первыми же вопросами сегодня будут рассматриваться законопроекты о ратификации международных соглашений.
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Среди вопросов, которые сегодня будут рассматриваться для включения в повестку дня сессии, - законопроект о дипломатической службе и законопроект о доступе Национального агентства по вопросам борьбы с коррупцией к информации, необходимой для реализации его полномочий.
Также сегодня парламент рассмотрит некоторые вопросы, касающиеся топливно-энергетического комплекса, в частности, законопроект по стабилизации деятельности ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз».
Позже председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что представители фракций «Самопомич» и «Батькивщина» не желают заменить перерыв на выступление, поэтому в работе парламента объявлен 30-минутный перерыв.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР призвал председателей фракций собраться на «короткое совещание».
Он также напомнил, что регламент ВР запрещает размещение плакатов в сессионном зале.
В сессионном зале перед президиумом размещен плакат: «Нет распродаже украинской земли».
Парубий выразил надежду, что после перерыва этого плаката не будет.
Кроме того, спикер парламента призвал всех народных депутатов в 11:00 прибыть в сессионный зал.
Как известно, фракция «Батькивщина» настаивает на том, чтобы был рассмотрен вопрос о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Они хотят, чтобы данный законопроект был проголосован сегодня в парламенте.