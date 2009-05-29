Конституционный суд получил еще одну жалобу Ющенко на решение Тимошенко
18:25, 29 мая 2009Политика
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Представление изучают
29 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности» от 2 апреля 2009 года № 430.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, согласно Регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.
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