Конституционный суд получил еще одну жалобу Ющенко на решение Тимошенко

29 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Постановления Кабинета Министров Украины «О предотвращении кризисных явлений в угольной промышленности» от 2 апреля 2009 года № 430.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, согласно Регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.