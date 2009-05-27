Богословская: я сообщила товарищам по партии, что на охоту не хожу

Член фракции Партии регионов Инна Богословская предупреждает, что в случае если БЮТ и "Регионам" удастся провести первое голосование по внесению изменений в Конституцию, она "сделает все", чтобы осенью парламент не работал.

На вопрос в интервью журналу "Фокус" о том, будут ли изменения в Конституцию в случае союза БЮТ и Партии регионов, Богословская заявила:

"В этом смысле есть очень тревожный сигнал, о котором я могу сказать. В постановлении о назначении даты президентских выборов, поданном спикером Литвином в Раду, есть нюанс: срок кампании предлагается урезать со 120 дней до 90".

"Это для того, чтобы в освободившиеся таким образом месяцы – сентябрь, октябрь – провести окончательное (второе) голосование по изменению Конституции", - объяснила она.

"И я прямо скажу: если им сейчас удастся провести первое голосование по изменению Основного Закона, я сделаю всё, чтобы этот парламент осенью не проработал и минуты", - заявила Богословская.

"И пусть все заинтересованные знают, что я никогда не попадала в катастрофы, меня никто никогда не взрывал, и на охоту я не хожу – об этом я уже сообщила некоторым товарищам по партии (на охоте погиб три года назад "регионал" Евгений Кушнарёв)", - добавила она.

Богословская предупредила, что "поднимет народ". "В стране сегодня осталось два человека, умеющих работать с огромной аудиторией, – это Тимошенко и Богословская", - заявила она.

Украинская правда