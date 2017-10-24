Ситуация в захваченном Святошинском суде: националисты заявили об отравлении нескольких людей газом

Лидер добровольческого движения ОУН Николай Кохановский вместе с поклонниками сейчас находится в помещении Святошинского районного суда Киева, где он вместе со своими приверженцами забаррикадировался в ожидании штурма со стороны силовиков.

Об этом говорится в прямой трансляции, которую ведет с места событий журналист «Громадського» Богдан Кутепов на своей странице в Facebook.

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Возле здания суда находится несколько экипажей патрульной полиции и "скорой". По словам националистов в зале суда, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

В суд прибыли нардепы Игорь Мосийчук, Игорь Луценко и другие политики.