Ситуация в захваченном Святошинском суде: националисты заявили об отравлении нескольких людей газом
По словам националистов в зале суда, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.
Лидер добровольческого движения ОУН Николай Кохановский вместе с поклонниками сейчас находится в помещении Святошинского районного суда Киева, где он вместе со своими приверженцами забаррикадировался в ожидании штурма со стороны силовиков.
Об этом говорится в прямой трансляции, которую ведет с места событий журналист «Громадського» Богдан Кутепов на своей странице в Facebook.
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Возле здания суда находится несколько экипажей патрульной полиции и "скорой". По словам националистов в зале суда, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.
В суд прибыли нардепы Игорь Мосийчук, Игорь Луценко и другие политики.