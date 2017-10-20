Порошенко рассказал, что пограничники спасли ему жизнь в Луганской области несколько лет назад

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что разведка Государственной пограничной службы спасла ему жизнь во время избирательной кампании в Луганской области в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с пограничниками в Киевской области.

«Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в (пунктах пропуска - УНИАН) «Изварино», «Должанский». Фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь. Именно поэтому я здесь, чтобы выразить слова искреннего уважения и благодарности, потому что уровень профессионализма разведчиков-пограничников чрезвычайно высок», - заявил президент.

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По словам Порошенко, разведка Госпогранслужбы одной из первых сообщила о начале непосредственных силовых и специальных мероприятий РФ по аннексии Крыма.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом. Об этом говорится в статье "Майдан Михо", или Саакашвили сам на сам с Порошенко" на сайте "Украинской правды".

По данным СМИ от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД. Читайте также Протесты под Радой: митингующие не собираются сворачивать палатки Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.