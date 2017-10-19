Розенблат объяснил свое намерение вылететь из Украины, но о золоте и бриллиантах - ни слова

15:03, 19 октября 2017
Политика
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Розенблат заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо запреты относительно его передвижения.

В НАБУ пока не подтверждают и не опровергают информацию о задержании нардепа / фото УНИАН

Народный депутат Борислав Розенблат заявляет, что еще три дня тому назад предупредил Национальное антикоррупционное бюро Украины о намерении выехать за границу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Лично сообщил НАБУ о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты в отношении моего передвижения. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается!», - подчеркнул Розенблат.

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Как сообщал УНИАН, в НАБУ пока не подтверждают и не опровергают информацию о задержании Розенблата в аэропорту «Киев» при попытке вылететь в Кельн. При этом, по данным СМИ, при себе Розенблат имел золото и бриллианты.

17 октября Розенблат на своей странице в Facebook уверял, что, несмотря на то, что суд не продлил ему меру пресечения, которая истекла 16 октября, он не намерен избегать сотрудничества со следствием.

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