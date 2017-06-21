Положения законопроекта о реинтеграции Донбасса на днях вынесут на обсуждение общественности - нардеп

Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил, что положения законопроекта, касающиеся реинтеграции Донбасса, в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно проекта закона о реинтеграции Донбасса.

Герасимов напомнил, что по этому вопросу создана рабочая группа в составе народных депутатов из разных фракций и экспертов СНБО, а также сотрудников силовых ведомств и представителей общественности.

«Сейчас финализируются положения этого закона, которые в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности. После того как мы согласуем все эти позиции, я думаю, это будет вынесено в зал и проголосовано», - сказал депутат.

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Он выразил уверенность, что эта законодательная инициатива объединит всех народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Герасимов заявил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса речь идет о другом варианте прекращения российской агрессии вместо антитеррористической операции. Он также отмечал, что консультации по проекту закона находятся на заключительной стадии.

19 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.