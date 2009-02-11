Яценюк: новый налог спровоцирует социальный взрыв в регионах

Народный депутат Украины, лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что замена рыночного сбора налогом спровоцирует социальный взрыв в регионах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Житомире во время презентации возглавляемой им ОО "Фронт перемен”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», он отметил, что законопроект, который предусматривает замену рыночного сбора новым налогом, вероятнее всего, не пройдет второе чтение в Верховной Раде Украины.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК во время посещения Житнего рынка Житомира отметил недопустимость “увеличения налогообложения малого и среднего бизнеса, который работает на рынке”. «Я считаю, что это абсурд, поскольку увеличивать налоговый груз в условиях финансового кризиса означает только получить новое количество безработных и недополучить поступления в бюджет», – отметил он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в случае, если законопроект все же наберет в парламенте необходимое количество голосов, на него, “скорее всего, наложит вето Президент”. Он считает, что “в регионах, в том числе в Житомире, намного хуже ситуация с уровнем социального недовольства, чем в Киеве, а в центре, судя по всему, до сих пор не понимают, что такой налог может спровоцировать в регионах социальный взрыв”.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Житомире инициативная группа, которую возглавляет Александр КОЗЛОВ, присоединилась к «Фронту перемен».