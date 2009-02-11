Черновецкий: Распоясавшийся Балога стал угрозой национальной безопасности

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что чиновниками Секретариата Президента ведется политика дезинформирования Президента Украины в отношении деятельности киевской власти.

«Я всегда был и остаюсь последовательным союзником Президента, – сказал мэр на брифинге в среду. – Никаких разногласий и никакого конфликта между мной и Президентом нет. Не может быть и речи о том, чтобы я ставил под сомнение какое-либо его распоряжение. Сложившаяся ситуация – результат интриг БАЛОГИ, ШЛАПАКА. Они пытаются навязать чужое, а зачастую и враждебное мнение Президенту и просто его подставить в интересах его политических оппонентов». (Виктор БАЛОГА – руководитель Секретариата Президента, Александр ШЛАПАК – его первый заместитель).

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что в действиях чиновников Секретариата прослеживаются «не просто признаки дезинформирования Президента, но и коррупционных действий, которые похожи на обычное предательство национальных интересов».

«Я обращаюсь к Президенту как гаранту Конституции и главе РНБО, – сказал он. – Безответственно распоясавшийся В.БАЛОГА стал угрозой национальной безопасности Украины. Их действия необходимо немедленно рассмотреть на заседании РНБО и дать им жесточайшую оценку».

«Вместо того, чтобы бегать по прокуратурам и писать кляузы в газеты, – заявил киевский голова, – я бы предложил этим горе-чиновникам Секретариата выйти на улицу и пообщаться с киевлянами. Если бы БАЛОГА и ШЛАПАК работали у меня, я бы их немедленно уволил или влепил им жесточайший выговор. И уж точно, запретил бы им что-то заявлять насчет ситуации в Киеве, в которой они ничего не понимают».