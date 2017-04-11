Украина заявила о поддержке инициативы Польши об усилении роли Центральной и Восточной Европы

Украина поддерживает инициативу Польши об усилении роли стран Центральной и Восточной Европы.

Об этом шла речь на XXVI заседании Консультативного комитета президентов Украины и Республики Польша сегодня в Киеве под председательством заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева и государственного секретаря – руководителя Кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий с целью консолидации международного сообщества для оказания практической поддержки в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности в международно признанных границах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках обсуждения вопроса новых модальностей сотрудничества стран региона украинская сторона заявила о поддержке инициатив Польши, направленных на усиление роли стран Центральной и Восточной Европы.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству по линии «Адриатика - Балтика - Черное море».

В центре внимания был также вопрос европейской интеграции Украины. В частности, речь шла о дальнейшей поддержке Польши в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и углублении сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

В ходе заседания был согласован график политического диалога на высшем уровне на текущий год, а также определены приоритетные направления работы двусторонних институциональных механизмов.