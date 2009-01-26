УПЦ КП призывает Поместный собор РПЦ признать церковь автокефальной

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата призывает Поместный собор Русской православной церкви признать „Украинскую церковь автокефальной и этим прекратить ее длительное разделение”.

Такое решение принял Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоялся в воскресенье.

В Киевском патриархате напоминают, что еще 1-3 ноября 1991 г. Собор Украинской православной церкви принял решение о необходимости автокефального статуса УПЦ и направил соответствующую просьбу Священноначалию РПЦ. “Архиерейский собор РПЦ, который заседал 31 марта – 4 апреля 1992 г., постановил передать рассмотрение вопроса об автокефалии УПЦ на очередной Поместный собор РПЦ. Вопрос до сих пор не рассмотрен, потому что с тех пор поместные соборы РПЦ не созывались. 21 января 2009 г. Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ от имени УПЦ Киевского патриархата направил в адрес Поместного Собора РПЦ письмо с просьбой признать Украинскую церковь автокефальной и этим прекратить ее разделение”, - отмечают в Киевском патриархате.

„Собор Украинской православной церкви, проходивший в Киево-Печерской лавре 1–3 ноября 1991 г., принял историческое решение о необходимости существования УПЦ как автокефальной церкви. Собор констатировал, что для автокефального существования Украинской церкви есть вполне достаточные основания. Начала Киевской церкви заложены святым апостолом Андреем Первозванным, больше тысячи лет насчитывает история Киевской митрополии, которая доказала свою верность Православию в сложных условиях противодействия инославной экспансии и государственному атеизму. Наша церковь имеет богатый богословский опыт, о чем свидетельствует, например, плодотворная деятельность Киево-Могилянской академии... Подавляющее большинство жителей Украины (около 25 миллионов) считают себя православными христианами. С 1991 г. Украина существует как независимое государство. Это – только часть тех факторов, совокупность которых, на основе канонов и исторических прецедентов, является предпосылкой для автокефального существования церкви”, - отмечается в обращении.

В документе обращается внимание на то, что в прошлом Русская православная церковь признавала автокефальными Православные церкви в Польше, Чехословакии и Америке. “Если за этими церквами было признано право автокефалии, то отказ от признания автокефалии Украинской православной церкви будет означать, что братская Русская церковь в этом вопросе руководствуется не церковными, а далекими от церкви политическими мотивами, применяя двойные стандарты и внося в жизнь церкви гордыню мирской власти (8 правило III Всемирного собора)”, - подчеркивается в обращении.

В то же время в Киевском патриархате осознают, что путь автокефалии “может быть для многих тяжелым и болезненным, как тяжелым и болезненным был путь преодоления разделения Русской церкви, которое завершилось возобновлением молитвенного общения между Московским патриархатом и РПЦ за рубежом (РПЦЗ)”. И призывают вспомнить “свою боль, которую причиняло разделение”, и “свою радость, вызванную единением”. “И вы поймете, что такую же боль чувствует разделенная Украинская церковь и на такое же единение, как единая Церковь украинского народа, она надеется”, - отмечают в Киевском патриархате.

“Если Поместный собор не найдет в себе сил и мужества принять вышеупомянутые решения – мы, уповаючи на милость Божью, будем и дальше ждать, что у других архипастырей и пастырей найдутся такие силы и мужество. Вместе с тем, мы молимся, чтобы деяния вашего Поместного собора действительно были согласны с волей Духа Святого и принесли мир и единство Украинской церкви”, - говорится в обращении Синода УПЦ КП к Поместному собору РПЦ.

Как сообщал УНИАН, Поместный собор РПЦ откроется в Москве во вторник для выборов нового патриарха вместо умершего в декабре 2008 года Алексия II.

В Поместном соборе примут участие все архиереи РПЦ - свыше 200 - в том числе и несколько десятков иерархов, которые руководят русскими епархиями за рубежом.