Оружие, "документы" боевиков и финансовые схемы: у окружения Януковича и Клюева провели обыски по делу о преступлениях против Майдана (документ)

Правоохранители провели обыски у лиц из окружения экс-президента Виктора Януковича и экс-главы его администрации Андрея Клюева.

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, обыски в Киеве и Донецкой области провели Департамент специальных расследований Генпрокуратуры совместно с Национальным антикоррупционным бюро, Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также управлением уголовного розыска Национальной полиции Украины в Донецкой области в рамках уголовного производства, которое расследуется по фактам преступной противодействия протестным акциям, совершении убийств и других преступлений во время Майдана.

Во время обысков изъят ряд предметов и документов, что в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемые в уголовном производстве.

Кроме того, среди изъятого – несколько тысяч патронов, документы, в том числе за подписью руководства террористической организации «ДНР», специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы «черновой бухгалтерии», печать оффшорной компании, электронные носители информации.

Продолжаются следственные действия, связанные с анализом и проверкой полученных таким образом данных с целью принятия соответствующих процессуальных решений, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к организации и финансированию преступлений по противодействию протестным акциям