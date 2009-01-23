Медведев: рыночная цена на газ - не повод для обид или ревизии соглашений

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что переход на рыночные цены в поставках газа не может быть поводом для обид или ревизии соглашений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в ходе российско-узбекских переговоров в расширенном составе в Ташкенте.

«Я полностью поддерживаю Президента Узбекистана в том, что мы сделали очень важный шаг в сторону создания современной основы энергетического сотрудничества, а именно: перешли на рыночные цены. И несмотря на то, что в ряде государств это вызывает вопросы, применительно к нашим отношениям – это наша позиция на годы вперёд», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы вышли на сотрудничество по определенной формуле цены. Мы исходим из того, что ценовые параметры могут меняться. Но эти колебания связаны с конъюнктурой мирового рынка, и независимо от того, нравится это кому-то или нет, мы будем торговать на рыночных условиях», - добавил он.

«Поэтому применительно к тому конфликту, который недавно был вокруг ценообразования при поставках газа в Украину, это как раз в конечном счёте отражение наших общих договорённостей, в том числе и договорённостей с нашими среднеазиатскими партнерами, включая Узбекистан. И здесь не может быть поводов для обид или последующей ревизии каких-то соглашений», - подчеркнул Президент РФ.

По его мнению, это мировая тенденция, и это должно быть выгодно другим государствам, потому, что в конечном счёте цены на энергоносители, в том числе на газ, определяют конкурентоспособность экономики.

«Тот, кто хочет жить за счёт низких цен, заранее закладывает «мину» под своё экономическое благополучие. Он рассчитывает на преференциальные цены. В жизни такого не бывает в долгой перспективе», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.