СБУ должна изучить все обстоятельства провокационной деятельности Савченко - заявление НФ

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Наша политическая сила обращается к СБУ с призывом изучить все обстоятельства провокационной деятельности Савченко. В том числе в период, предшествовавший ее "плену" и "пребывании" в российской тюрьме. Вся правда о Савченко должна стать известна для того, чтобы наше общество получило прививку от фсб-шных спецопераций, которые рожают псевдогероев. Страна должна знать, соответствуют ли действительности подозрения о том, что и плен, и российский суд, и освобождение этого лица было лишь бутафорией по сценарию ФСБ", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСБУ собирается допросить Савченко о ее "визите" в "ДНР"

В "Народном фронте" заявили, что вся деятельность Савченко направлена на легализацию боевиков как переговорной стороны с тем, чтобы продемонстрировать миру, что якобы в Украине происходит гражданский конфликт, а не внешняя агрессия со стороны РФ.

"Деятельность Савченко выглядит еще отвратительнее из-за того, что за нее во время "плена" болела вся Украина, добивались освобождения самые влиятельные политики мира, в обмен были отданы двое российских спецназовцев, которые пришли с войной на нашу землю", - подчеркнули в НФ.

Читайте такжеПроблемные "путешествия" Надежды

В партии выразили убеждение, что профессиональное расследование должно дать также ответ на то, какую роль в попадании Савченко в Верховную Раду Украины сыграла спайка Медведчук-Тимошенко, а также - кто именно координировал заведение в парламент через "Батькивщину" человека, который публично работает на интересы сепаратистов.

"Защищая себя на фронте государство не менее эффективно должно останавливать подрывную деятельность внутри страны. Последние сообщения о том, что Савченко ездила на передовую и призвала бойцов покинуть позиции, – это государственная измена. Украина победит тогда, когда быстро и решительно будет давать отпор провокаторам, какими бы мандатами они себя не прикрывали", - сказано в заявлении.