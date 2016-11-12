Верховный суд отменил решения о передаче земли под Киевом экс-главе АП времен Януковича

Верховный суд Украины отменил незаконные судебные решения о передаче земельных участков, владельцем которых стали экс-глава Администрации президента Украины времен бывшего президента Виктора Януковича и его родственник.

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Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По данным Генпрокуратуры, исполнительный комитет Козинского поселкового совета в 2002 году, вопреки требованиям Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», ст. 116, 118 Земельного кодекса Украины и вне предоставленных ему законом полномочий, принял ряд решений, которыми переданы в частную собственность граждан земельные участки для застройки общей площадью почти 0,50 га. В дальнейшем, говорится в сообщении, владельцами этих земель стали бывший глава Администрации президента Украины времен Януковича и его родственник.

«Несмотря на правомерность доводов прокурора, об отсутствии у исполнительного комитета совета права принимать решение о предоставлении в собственность земель коммунальной собственности, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласился с судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исков отказал», - отметили в ведомстве.

После этого Генпрокуратура подала заявления в Верховный суд о пересмотре судебных решений, который 9 ноября «отменил незаконные судебные решения, а дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции».