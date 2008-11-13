Ехануров огорошил НАТО: безопасность Украины - второстепенный вопрос

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что сегодняшняя политическая борьба в Украине ставит безопасность и оборону государства в разряд второстепенных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил, выступая на пленарном заседании во время консультаций высокого уровня Украина-НАТО с участием министров обороны альянса, которые проходят сегодня в Таллинне.

«Важным фактором безопасности Украины является и внутренняя ситуация в государстве. К сожалению, сегодня политическая борьба ставит безопасность и оборону государства в разряд второстепенных вопросов», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

При этом он отметил, что украинское войско дистанцировалось от политики. «Позитивным достижением демократических реформ в Украине является безусловное дистанцирование Вооруженных Сил от деятельности политических блоков», – сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ, выступая перед министрами обороны стран НАТО, также отметил, что, несмотря на разногласия в политических взглядах отдельных украинских партий, своеобразным консолидирующим элементом их программ является признание необходимости повышения обороноспособности государства.

«Это положительный сигнал для дальнейшего продолжения процесса приобретения Вооруженными Силами военных критериев членства в Североатлантическом альянсе», - считает министр обороны Украины.

Он также выразил надежду, что последние дискуссии политических партий в Украине свидетельствуют о возможностях выхода украинской демократии из внутриполитического кризиса.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, идеи экономической и военной безопасности должны сплотить украинских политиков.