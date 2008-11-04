Ющенко придумал другое название для улицы имени себя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает жителям села Петрилив на Прикарпатье переименовать улицу, названную в его честь, в улицу Злуки.

Об этом идет речь в письме главы государства к жителям села Петрилив Тлумачского района Ивано-Франковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В письме В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня под его личным контролем находятся действия власти всех уровней. «Могу Вам сказать, что власть сделала недостаточно пока для того, чтобы рапортовать об успехах», – подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО убежден, что практика давать улицам имена действующих должностных лиц и политиков происходит из тоталитарных времен, и сегодня является неприемлемой.

«Учитывая, что на призыв о помощи пострадавшим от стихии объединились жители всей страны, а также то, что недавно Украина отметила 90 лет основания Западно-Украинской Народной Республики, а в январе следующего года будет праздновать 90-ю годовщину провозглашения Акта Воссоединения, выношу на Ваше обсуждение предложение назвать эту улицу в честь идеи украинского единства - улица Злуки», - предложил в письме Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что как Президент Украины гарантирует, что каждая пострадавшая семья получит надлежащую компенсацию и комфортное жилье. «Я заставлю власть работать: во-первых, для того, чтобы позаботиться о каждом пострадавшем, и, во-вторых, чтобы не допустить подобных последствий стихии в будущем», – говорится в письме главы государства.

Как сообщал УНИАН, в пострадавшем от наводнения селе Петрилив на Прикарпатье появилась улица имени Президента Виктора Ющенко. 2 ноября в новые дома на этой улице уже заселились 8 семей.

Назвать улицу в честь Президента В.ЮЩЕНКО решила община с. Петрилив. Петриливский сельский совет своим решением утвердил такое предложение.