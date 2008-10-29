Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает правительству возобновить действие постановления, которое устанавливало льготные тарифы на электроэнергию для открытого акционерного общества «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) и казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент подчеркивает в письме к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Президент глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в Запорожском регионе на двух крупнейших предприятиях области, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, - открытом акционерном обществе «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и казенном предприятии «Запорожский титано-магниевый комбинат».

Глава государства подчеркивает, что на этих предприятиях затраты на электроэнергию для производства первичного алюминия, его сплавов и титана стали настолько значительными, что привели к негативному кумулятивному финансовому результату за период с октября 2007 года по сентябрь 2008 года.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что с целью оперативного реагирования на ситуацию, сложившуюся в некоторых отраслях экономики, Кабинет Министров Украины уже утвердил ряд первоочередных мер, одной из которых является установление моратория на повышение цен на электроэнергию для предприятий горно-металлургического и химического комплекса (постановление от 14 октября 2008 года № 925).

Президент подчеркивает, что на сегодняшний день от алюминиевой отрасли в значительной степени зависит работа автомобилестроительной, энергетической, авиастроительной, упаковочной, кабельной и космической промышленности Украины.

«С целью снятия социального напряжения, которое может возникнуть в регионе в связи с остановкой работы отмеченных градообразующих предприятий, недопущения высвобождения работников (около 6 тыс. человек) и обеспечения конкурентоспособности предприятий по производству первичного алюминия, его сплавов и титана, в соответствии со статьями 102, 113, 116 Конституции Украины прошу Вас внести на ближайшее заседание правительства проект постановления Кабинета Министров Украины «О возобновлении действия постановления Кабинета Министров Украины от 10 июня 2002 г. №795», – отмечает в письме к премьер-министру глава государства.

Основной целью этого правительственного акта, подчеркивает Президент, является возобновление действия отмененного в 2005 году порядка определения для ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» уровня розничных цен на электроэнергию, потребленную для технологических потребностей, который устанавливает ее зависимость от колебаний цен на продукцию отмеченных предприятий на Лондонской бирже металлов, обеспечивая при этом минимальный уровень рентабельности.

Уполномоченным от главы государства по представлению на заседании правительства отмеченного проекта постановления Кабинета Министров Украины В.ЮЩЕНКО определяет первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Кабмине Александра ШЛАПАКА.

Как сообщал УНИАН, 28 октября стало известно, что Запорожский алюминиевый комбинат (ОАО «ЗалК») планируется отключить от энергоснабжения из-за долгов за потребленную электроэнергию.

"ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн первичного алюминия в год.

В январе 2008 г. генеральный директор ОАО "ЗАлК" Александр КОТЮК заявил, что предприятие в результате повышения тарифа на электроэнергию (до 6 центов за 1 квт/ч) стало "планово убыточным".

Казенное предприятие "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) - единственный производитель губчатого титана в Украине и Европе с проектной мощностью 11 тыс. тонн в год. Комбинат подконтрольный Министерству промышленной политики Украины.

ЗТМК за 9 месяцев 2008 г. из-за затрат на производство снизил рентабельность работы более чем в три раза - с 56,4% до 17,7%.

Справка УНИАН. Постановление Кабмина от 10 июня 2002 г. №795 «Об обеспечении конкурентоспособности предприятий по производству первичного алюминия, его сплавов и титана», устанавливало, что профильные государственные органы в месячный срок должны были разработать, утвердить и ввести в действие для ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" и казенного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" порядок определения уровней розничных цен на электроэнергию, потребленную ими исключительно для технологических потребностей, в зависимости от колебаний цен на продукцию отмеченных предприятий на Лондонской бирже металлов и обеспечения минимального уровня рентабельности.

НКРЭ должна была разработать и утвердить механизм компенсации возможных потерь ОАО "Запорожьеобленэрго" от поставок электроэнергии этим предприятиям.

Постановление утратило действие на основании постановления правительства №143 (143-2005-п) от 23 февраля 2005 года.