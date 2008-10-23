МИД настаивает: в мае 2017-го ЧФ РФ уже должен сидеть на чемоданах

Министерство иностранных дел подчеркивает неизменность позиции Украины относительно необходимости выведения с ее территории Черноморского флота РФ в 2017 году.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Василия КИРИЛИЧА в связи с заявлением министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА относительно пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

«Министерство иностранных дел Украины уже неоднократно выступало с заявлениями о невозможности продления срока временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины. Позиция нашего государства остается неизменной: ЧФ РФ после 28 мая 2017 года должен покинуть территорию Украины", - подчеркнул В.КИРИЛИЧ, отметив, что таковым является требование Конституции, согласно которому на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.

В.КИРИЛИЧ еще раз подчеркнул, что украинская сторона не намерена продлевать действие базовых соглашений относительно ЧФ РФ после 2017 года. "И этот вопрос не может быть предметом для дискуссии", - сказал он.

По словам представителя МИД, Украина предлагает четкую и понятную логику действий: заранее согласовать все составляющие выведения ЧФ РФ - как военно-технические, так и социальные. "Такой подход исключит возможность риторики о неготовности или неожиданности выведения воинских формирований ЧФ РФ с территории нашего государства", - добавил В.КИРИЛИЧ.

Он считает, что заявления российских высокопоставленных лиц о целесообразности переговоров по вопросу выведения ЧФ РФ на более позднем этапе является ни чем иным, как попыткой затянуть срок пребывания Черноморского флота и оставить его в „подарок” Украине еще на несколько лет.

Представитель МИД отметил, что такая позиция не влияет на изменение срока пребывания ЧФ РФ, однако может осложнить российской стороне процесс своевременной и комплексной подготовки к выведению воинских формирований.

«А смена правительств Украины или какие-либо другие внутриполитические процессы не могут быть основанием для изменения позиции Украины по этому вопросу. Потому что она определена Конституцией нашего государства", - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 21 октября С.ЛАВРОВ заявил, что Россия предложит украинской стороне обсудить возможность продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на базе в Севастополе после 2017 года.

«В соответствующий момент мы будем готовы предложить украинской стороне обсудить условия дальнейшего пребывания ЧФ. Понятно, обсуждение этих вопросов должно состояться на более позднем этапе, ближе к 2017 году, и с тем правительством Украины, которое на тот момент будет работать», - заявил министр.