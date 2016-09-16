Выполнение Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность": совместные усилия парламента, правительства и гражданского общества

Форум инициирован совместно Верховной Радой Украины (МФО «Равные возможности», Подкомитет по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитет по вопросам безопасности и обороны), Национальным Демократическим Институтом Международных отношений - в сотрудничестве с ООН женщины, Посольством Швеции в Украине, ОБСЕ и Фондом народонаселения ООН.

Форум был организован с целью обсуждения совместной стратегии выполнения Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» на период до 2020 года.

Национальный план действий «Женщины, мир, безопасность» должен способствовать стабильному миру, решению конфликтов, активизации участия женщин в миротворческих процессах, обеспечению защиты женщин и девушек, пострадавших в результате конфликта, а также предотвращению и противодействию гендерно обусловленному насилию.

Участники форума обсудили рекомендации, которые будут предоставлены Правительству, Верховной Раде Украины, органам местного самоуправления, общественным организациям, политическим партиям и другим заинтересованным сторонам с целью повышения скоординированности действий и укрепления совместных усилий, направленных на выполнение Национального плана действий.

"Сегодня мы обсудили очень важный вопрос, а именно совершенствование и координацию действий между парламентом, правительством, гражданским обществом для эффективного внедрения Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325. Ключом для успешной реализации плана действий является четкое распределение ответственности за каждый пункт плана действий, а также наличие четко сформулированных и практических механизмов их реализации", - резюмировала народный депутат Украины и сопредседатель МФО "Равные возможности" Елена Кондратюк, которая модерировала форум.

Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции Мартин Хагстрем акцентировал на том, что Правительство его страны в 2016 году определило Украину одной из ключевых стран в мире для предоставления ей поддержки в реализации Национального плана действий "Женщины, мир и безопасность".

"Учитывая опыт Швеции, которая реализует уже третий подряд Национальный план действий во исполнение Резолюции ООН 1325 по существенной поддержке парламента, позвольте обратить внимание участников Форума на те уроки, которые мы вынесли за это время: для эффективной реализации Плана действий необходимо четко определить ответственные органы и обеспечить необходимые ресурсы, активно привлекать мужчин на всех этапах и анализировать информацию о состоянии проблем на базе гендерно-распределенной статистики. Мы готовы и в дальнейшем оказывать комплексную поддержку всем партнерам в Украине - сторонам, вовлеченным в реализацию Национального плана действий для его успешной реализации", - отметил господин Хагстрем.

"Женщины - не только матери, жены, пострадавшие от конфликта. Они являются мощным потенциалом для защиты страны и установления мира. Необходимо предоставить право голоса всем сторонам, в том числе рассмотреть вопрос привлечения широкого круга женщин и семей пленных к реализации Плана действий "Женщины, мир, безопасность". Украине удалось достичь значительного прогресса в этой сфере с начала конфликта в Донбассе. Много работы еще впереди. МФО "Равные возможности" осуществляет непрерывный парламентский контроль за реализацией Национального плана действий", - подчеркнула Мария Ионова, народный депутат Украины и сопредседатель МФО «Равные возможности».

Рекомендации Форума будут предоставлены правительственным, международным и общественным организациям, касающимся реализации Национального плана действий во исполнение Резолюции ООН 1325.