"Азов" анонсировал создание собственной политической партии

Об этом рассказал в Мариуполе комполка Андрей Билецкий, передает 0629.

Он сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу.

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"Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", - пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и на вопрос по поводу идеологии.

Батальон "Азов" создан 5 мая 2014 года в Бердянске. 17 сентября 2014 приказом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова батальон "Азов" был реорганизован и расширен в состав полка с аналогичным названием. Командиром вновь полка остался Андрей Билецкий.

11 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ о переводе полка "Азов" в состав Национальной гвардии Украины с последующей доукомплектацией его в боевой стандарт бригад Национальной гвардии.