У Литвина прогнозировали капитуляцию Тимошенко

Член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о ее согласии на любые условия с целью создания коалиции является вполне прогнозируемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Такое заявление является вполне прогнозируемым, поскольку премьер-министр неоднократно заявляла, что выборы являются наихудшим вариантом», - сказал он.

В то же время, по мнению депутата, это дает еще один шанс для создания коалиции трех политических сил. «Премьер-министр хорошо понимает, что есть установка на роспуск Верховной Рады, и этим заявлением она показывает, какие есть еще аргументы», - добавил он.

При этом О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что этот шанс будет достаточно трудно конвертировать в реальное соглашение, поскольку одна из договорных сторон с самого начала имеет определенный сценарий. Конечная точка, по словам депутата, - это роспуск Верховной Рады.

В то же время О.ЗАРУБИНСКИЙ не исключил, что часть «Нашей Украины» снова может выдумать какой-то ультиматумы, чтобы не идти на создание коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех». В то же время она отметила, что БЮТ не соглашается с ультиматумами НУ-НС, а просто их принимает во имя сохранения демократической коалиции и стратегического курса Украины.