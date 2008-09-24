Кабмин, засучив рукава, взялся за порнографию

Кабинет министров предлагает предусмотреть уголовную ответственность за хранение произведений, изображений и других предметов порнографического характера с целью их сбыта или распространения.

Разработанный Министерством юстиции законопроект, предусматривающий соответствующие изменения к Уголовному кодексу Украины, был принят сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, введение уголовной ответственности за указанное деяние является одним из международно-правовых обязательств, взятых Украиной при ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Разработка соответствующего законопроекта предусмотрена также Указом Президента от 5 мая 2008 года «О мерах по обеспечению защиты прав и законных интересов детей».

Данное задание предлагается реализовать путем внесения изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины.

*** Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии был ратифицирован Верховной Радой Украины 23 июня 2004 года.