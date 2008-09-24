Турчинов требует от Ющенко повлиять на своих губернаторов

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ направил письмо Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о неудовлетворительной работе губернаторов по ликвидации последствий наводнения. Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал вчера в эфире “5 канала”.

“Я написал письмо господину ЮЩЕНКО, чтобы он все же отреагировал на то, что губернаторы пренебрегают своим конституционным долгом – работать в пределах исполнительной власти”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер сообщил, что для каждого из шестерых руководителей облгосадминистраций определен срок – 1-2 недели для исправления ситуации.

“Мы не оставим этого вопроса. Я дал очень короткое время на исправление ситуации – это от недели до двух – по разным позициям, и по итогам мы примем решение, и в случае, если ситуация не будет исправлена, я буду вносить предложения Кабмину принять постановление и внести Президенту предложение относительно освобождения этих руководителей”, - сообщил А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, Президент Виктор ЮЩЕНКО как лидер политической силы, по квоте которой назначены руководители облгосадминистраций, должен обязательно на них повлиять.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во время заседания Центрального штаба правительства по ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины А.ТУРЧИНОВ заявил: «По результатам этого совещания я в письменном виде проинформирую Президента о неудовлетворительной работе подчиненных ему руководителей, и в случае, если ситуация в ближайшее время не будет исправлена, я как руководитель Центрального штаба буду инициировать на Кабинете министров вопрос о соответствии руководителей должностям». Вице-премьер также отметил, что, невзирая на персональное приглашение, для участия в заседании Центрального штаба не прибыл ни один из глав областных администраций. «Это не первый раз, когда происходит игнорирование и команд, и указаний, и поручений Кабинету Министров. Я думаю, что Секретариат Президента, который покрывает или способствует таким процессам, должен нести за это ответственность», - считает он.

А.ТУРЧИНОВ отметил неудовлетворительный темп возобновления энерго-, газо- и водообеспечения пострадавших регионов, медленные темпы возобновления водозащитных сооружений, автомобильных дорог, мостов и переходов. По словам вице-премьера, доныне в регионах не осуществлены в полном объеме расчеты с пострадавшими гражданами за потерянное имущество и жилье, невзирая на обеспечение правительством необходимых объемов финансирования.