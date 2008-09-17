Избиратели накажут Ющенко, Тимошенко и Януковича - эксперт

Неопределенная ситуация в Украине после развала оранжевой коалиции будет сохраняться на протяжении ближайших тридцати дней. Лишь незадолго до завершения этого срока станет известно, будет ли новый формат коалиции или роспуск парламента. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил директор киевского представительства Фонда имени Аденауера Нико Ланге.

Нико Ланге не берется судить, какой из двух возможных вариантов коалиции реализуется - Партии Регионов с Блоком Тимошенко или Блока Тимошенко с частью «Нашей Украины» и Блоком Литвина. Хотя альянс «оранжевых» с литвиновцами называет более вероятным. Что же касается наиболее дискуссионного варианта - сотрудничества Тимошенко и «регионалов», то, из опыта кризисных ситуаций последних лет, в случае реализации этот проект не будет длиться долго, отметил Ланге: «Возможно, это шанс снять в Украине деление на Восток и Запад, на «оранжевых» и «голубых», «хороших» и «плохих» и начать оценивать политиков по результатам их деятельности. Но принесет ли это достижения, реформы, принятие новых законов?». Главным негативом политического кризиса в Украине эксперт считает то, что Ющенко, Тимошенко и Янукович увлеклись борьбой за сохранение и расширение своей власти, забыв о внутриполитических, экономических и внешних проблемах страны. За что и будут, по мнению эксперта, наказаны избирателями.