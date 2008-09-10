Тимошенко: БЮТ за две-три недели доработает изменения в Конституцию
21:32, 10 сентября 2008Политика
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И тогда уже опубликует
Блок Юлии Тимошенко планирует в течение двух-трех недель завершить подготовку законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете министров.
«По всем расчетам, которые у нас сейчас есть, возможно, две-три недели потребуется, чтобы качественно доработать законопроект – провести консультации со всеми экспертами, с академическими учреждениями. Только после этого можно будет обнародовать этот документ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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