Фракция ПР в Харькове не дала выступить представителю БЮТ

Сегодня фракция БЮТ оставила сессию Харьковского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессии депутатское большинство, которое составляют представители Партии регионов, проголосовало против того, чтобы дать возможность представителю фракции БЮТ выступить с заявлением о последних политических событиях в Украине и комментарии к ним руководителей Харькова.

В ходе дальнейших дебатов слово не было предоставлено и председателю фракции Сергею СЕМОЧКИНУ для ответа на обвинение в том, что он будто бы стремится дискредитировать руководителей Харьковского горсовета.

После этого в знак протеста фракция в полном составе оставила сессию. Депутати-бютовцы заявили журналистам, что они не могут работать в такой деструктивной обстановке.

Они объявили, что сегодня проведут пресс-конференцию, на которой выразят свое отношение к событиям.

Справка УНИАН. Во фракцию БЮТ в Харьковском горсовете входят 14 депутатов. Всего в Харьковском горсовете 100 депутатов.