Для ЕС Россия на первом месте, а все остальные - потом?

На саммите ЕС-Украина Киеву не был дан ни один конкретный сигнал. Так в интервью «Немецкой волне» результаты парижской встречи прокомментировал эксперт Центра европейских политических студий Фабрицио Тассинари.

По словам Тассинари, во время саммита Брюссель разговаривал с Киевом так же, как и на протяжении последних 2-3 лет, и причин тут несколько. Во-первых, это опасение Евросоюза расширения и предоставления другим странам перспективы членства. “Те политики в Украине, которые следят за событиями в ЕС, осознают наличие противоречий, существующих в Евросоюзе. И я не думаю, что у них были большие ожидания”, - сказал эксперт. Во-вторых, считает он, такие страны, как Италия и государства Бенилюкса, не желают создавать еще один раздражитель для России. По словам Тассинари, есть несколько стран внутри ЕС, которые с осторожностью относятся к тому, каким образом развиваются отношения с Россией. “Эту политику можно назвать - “Россия на первом месте”, а другие страны - уже потом. И эта политика не изменилась”, - замечает эксперт. Впрочем, по его мнению, от группы этих государств Евросоюза в последнее время отделились Германия и Франция, которые заняли более прагматичную позицию.