Наливайченко говорит, что Ющенко держит руку на пульсе СБУ
Президент принимает кадровые решения
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постоянно держит на контроле ситуацию в службе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.
«Президент ежедневно держит на контроле ситуацию службы. Президент принимает кадровые решения, идет плановая ротация», - сказал он.
При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО конкретизировал, что, в частности, по решению В.ЮЩЕНКО переведен на одну из руководящих должностей в Киев – в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ – один из руководителей СБУ в Харьковской области. Начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО уточнила, что речь идет о генерал-лейтенанте Андрее МУХАТАЕВЕ.
«Президент держит не только под контролем службу, но и руководит кадрами – идет нормальная работа службы», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября В.ЮЩЕНКО подписал ряд указов, которыми осуществил ротацию начальников областных управлений Службы безопасности Украины.