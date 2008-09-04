Наливайченко говорит, что Ющенко держит руку на пульсе СБУ

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постоянно держит на контроле ситуацию в службе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.

«Президент ежедневно держит на контроле ситуацию службы. Президент принимает кадровые решения, идет плановая ротация», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО конкретизировал, что, в частности, по решению В.ЮЩЕНКО переведен на одну из руководящих должностей в Киев – в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ – один из руководителей СБУ в Харьковской области. Начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО уточнила, что речь идет о генерал-лейтенанте Андрее МУХАТАЕВЕ.

«Президент держит не только под контролем службу, но и руководит кадрами – идет нормальная работа службы», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября В.ЮЩЕНКО подписал ряд указов, которыми осуществил ротацию начальников областных управлений Службы безопасности Украины.